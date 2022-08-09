Джамахал Хилл оценил свои шансы в бою с Иржи Прохазкой

Американский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Джамахал Хилл, на минувших выходных в главном бою турнира UFC Vegas 59 нокаутировавший бразильского ветерана и экс-претендента на титул Тиаго Сантоса, высказался о потенциальном поединке с действующим чемпионом чехом Иржи Прохазкой.

«Я чувствую, что великолепно подхожу Иржи. Это был бы великолепный бой, который я в состоянии принять. Шоу получилось бы отличным, и я чувствую, что на него был бы спрос.

Как по мне, он проявил большую прочность [в бою с Тейшейрой]. Он показал атлетизм, силу, навыки и стойкость. Но я также увидел и некоторые пробелы, которыми я мог бы воспользоваться. Мои сильные стороны могли бы доставить ему неприятности и привести к краху», – сказал Хилл в YouTube-подкасте Ариэля Хельвани.