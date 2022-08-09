Энтони Смит: Анкалаев меня ничем не удивил
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Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Смит прокомментировал своё поражение от российского бойца Магомеда Анкалаева.
«Я всё ещё утверждаю, что был хорош как никогда. Я чувствовал, что бой складывается хорошо. Ничего из того, что он делал, меня не удивляло. Ожидал, что он будет лучше, но он был не так хорош и не такой большой, как я думал. В первом раунде приходила мысль, что всё складывается очень просто.
Не хочу обесценивать его заслуги, но он ничего такого не сделал. Анкалаев не такой страшный парень, как я уже говорил», — приводит слова Смита MMA News.
В поединке со Смитом Магомед Анкалаев одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Для российского бойца это девятая победа подряд.
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