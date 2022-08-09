«Без него я мог бы не оказаться в UFC». Чимаев высказался про Густафссона

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о влиянии на него Александра Густафссона.



«Плохо, что Густафссон проиграл последний бой. Это очень хороший парень, он здорово помог нам с Херманссоном. В том числе благодаря ему я стал тем бойцом, которым сейчас являюсь. Возможно, не будь Алекс таким хорошим бойцом, я бы не начал заниматься смешанными единоборствами, без него я мог бы не оказаться в UFC. Все шведские ребята, которые идут в бои, благодарны Алексу. До него никого не было, а сейчас пять-шесть человек из Швеции в UFC.



Все сошли с ума, когда он дрался с Джоном Джонсом. Все сразу пошли тренироваться. Да, он не получил пояс, но для нас останется чемпионом», — приводит слова Чимаева MMA Fighting.



В своём последнем поединке Александр Густафссон проиграл Никите Крылову. Это четвёртое поражение шведа подряд.

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