«Без него я мог бы не оказаться в UFC». Чимаев высказался про Густафссона

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о влиянии на него Александра Густафссона.
«Плохо, что Густафссон проиграл последний бой. Это очень хороший парень, он здорово помог нам с Херманссоном. В том числе благодаря ему я стал тем бойцом, которым сейчас являюсь. Возможно, не будь Алекс таким хорошим бойцом, я бы не начал заниматься смешанными единоборствами, без него я мог бы не оказаться в UFC. Все шведские ребята, которые идут в бои, благодарны Алексу. До него никого не было, а сейчас пять-шесть человек из Швеции в UFC.
Все сошли с ума, когда он дрался с Джоном Джонсом. Все сразу пошли тренироваться. Да, он не получил пояс, но для нас останется чемпионом», — приводит слова Чимаева MMA Fighting.
В своём последнем поединке Александр Густафссон проиграл Никите Крылову. Это четвёртое поражение шведа подряд.
- 9 августа 2022
-
10:42
-
10:28
-
09:37
-
08:50
-
01:21
-
01:05
-
00:39
-
00:05
- 8 августа 2022
-
23:48
-
23:15
-
23:01
-
22:50
-
21:14
-
21:02
-
20:04
-
19:46
-
19:20
-
18:55
-
18:08
-
17:32
-
17:17
-
16:06
-
15:10
-
14:00
-
13:52
-
13:22
-
12:44
-
11:52
-
10:14
-
09:23
-
08:44
-
01:08
- 7 августа 2022
-
23:57
-
23:38
-
22:41