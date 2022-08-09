Промоутер: Джошуа — хороший боксёр, но бой с Кличко был его пиком. Потом он деградировал

Промоутер Дмитрий Салита высказался о предстоящем реванше Энтони Джошуа и Александра Усика.
«Усик — лучший боец, я просто не вижу, что Энтони Джошуа может внести какие-то коррективы и победить в этом бою. Усик очень опытен, у него была отличная любительская карьера, он выигрывал олимпийское золото. Он знает бокс на уровне учёных, его учили этому с детства.
Джошуа тоже отличный боксёр, и у него удивительная карьера, но победа над Кличко стала пиком его карьеры. После этого он начал деградировать и скатывался вниз с каждым следующим боем.
Энтони одарён в атлетическом плане, но я думаю, что они с Усиком на разных уровнях мастерства. Единственное, что говорит в пользу Джошуа, — мы не знаем, как события на Украине поваляли на Усика», — приводит слова Салиты BoxingScene.
Бой Энтони Джошуа и Александра Усика состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
- 9 августа 2022
-
12:17
-
11:48
-
10:42
-
10:28
-
09:37
-
08:50
-
01:21
-
01:05
-
00:39
-
00:05
- 8 августа 2022
-
23:48
-
23:15
-
23:01
-
22:50
-
21:14
-
21:02
-
20:04
-
19:46
-
19:20
-
18:55
-
18:08
-
17:32
-
17:17
-
16:06
-
15:10
-
14:00
-
13:52
-
13:22
-
12:44
-
11:52
-
10:14
-
09:23
-
08:44
-
01:08
- 7 августа 2022
-
23:57