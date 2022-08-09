Промоутер: Джошуа — хороший боксёр, но бой с Кличко был его пиком. Потом он деградировал

Промоутер Дмитрий Салита высказался о предстоящем реванше Энтони Джошуа и Александра Усика.



«Усик — лучший боец, я просто не вижу, что Энтони Джошуа может внести какие-то коррективы и победить в этом бою. Усик очень опытен, у него была отличная любительская карьера, он выигрывал олимпийское золото. Он знает бокс на уровне учёных, его учили этому с детства.



Джошуа тоже отличный боксёр, и у него удивительная карьера, но победа над Кличко стала пиком его карьеры. После этого он начал деградировать и скатывался вниз с каждым следующим боем.



Энтони одарён в атлетическом плане, но я думаю, что они с Усиком на разных уровнях мастерства. Единственное, что говорит в пользу Джошуа, — мы не знаем, как события на Украине поваляли на Усика», — приводит слова Салиты BoxingScene.



Бой Энтони Джошуа и Александра Усика состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

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