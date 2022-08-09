Боец UFC Джаред Гордон обезвредил хулигана с бейсбольной битой

Американский боец UFC Джаред Гордон стал участником инцидента на улице.



Гордон был на прогулке со своей семьёй, и на них попытался напасть хулиган с бейсбольной битой, но Джаред уложил его на землю. Позже видео с инцидентом появилось в социальных сетях бойца.



«Вот я усмиряю парня с битой, который попытался напасть на меня и мою семью. Не знаю, как я сдержался, чтобы не набить ему рожу», — подписал видео Гордон.

Это не первый подобный случай с участием 33-летнего бойца. Ранее уже появлялись видео, где Гордон обезвредил нападавшего с битой в 2019 году, а сам боец рассказывал, как участвовал в уличной драке в феврале 2018 года и чуть не потерял три пальца.



Свой последний бой Джаред проиграл Гранту Доусону в ночь на 1 мая. В рамках UFC 278 в ночь на 21 августа Гордон проведёт поединок с Леонардо Сантосом.