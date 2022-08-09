«Этого боя я не хотел». Тренер Диаза высказался о поединке с Чимаевым

Тренер американского бойца UFC Нейта Диаза Сезар Грейси рассказал, что на самом деле не хотел боя с Хамзатом Чимаевым для своего подопечного.



«Я могу сказать, что этого боя я не хотел. Я, честно говоря, хотел поединка с Чендлером и предлагал это Нейту. Сам он хотел подраться с Пооьн, так как у них давняя вражда. UFC в итоге дал другого бойца. Хамзат — молодой парень, у него много энергии, я видел его последний бой.



Думаю, руки у Нейта лучше, чем у Гилберта Бёрнса. К тому же Чимаев будет набрасываться, он уже сейчас старается давить. Если он выйдет с таким настроем, то это может сыграть в пользу Диаза. В стойке отдам предпочтение Нейту, к тому же он хороший грэпплер. Но, безусловно, бой будет тяжёлым.



На Чимаева оказывают большое давление. Ожидают уже поединка с Усманом. В своё время так было и с Макгрегором. Считали, что он пройдёт через Нейта к титулу, но ему показали, что не всё так просто», — приводит слова Грейси MMA Weekly.



Бой Чимаева с Диазом состоится в ночь на 11 сентября.

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