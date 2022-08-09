Фото: Амир Хан посетил тренировочный лагерь Александра Усика

Бывший объединённый чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Амир Хан посетил тренировочный лагерь украинского супертяжеловеса Александра Усика (19-0, 13 KO), завершающего подготовку к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), который состоится 20 августа в Джедде (Саудовская Аравия).

«С чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком. Желаю чемпиону всего наилучшего в его предстоящем бою. А на кого поставили вы?» – написал Хан в социальных сетях, опубликовав совместные фото.

Фото: из личного архива Амира Хана

Фото: из личного архива Амира Хана

Ранее соотечественник Джошуа и экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор Карл Фрэмптон заявил, что он готов поставить на победу Усика, даже если «к его голове приставят пистолет».