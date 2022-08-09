Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Амир Хан посетил тренировочный лагерь Александра Усика

Фото: Амир Хан посетил тренировочный лагерь Александра Усика
Комментарии

Бывший объединённый чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Амир Хан посетил тренировочный лагерь украинского супертяжеловеса Александра Усика (19-0, 13 KO), завершающего подготовку к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), который состоится 20 августа в Джедде (Саудовская Аравия).

«С чемпионом мира в супертяжёлом весе Александром Усиком. Желаю чемпиону всего наилучшего в его предстоящем бою. А на кого поставили вы?» – написал Хан в социальных сетях, опубликовав совместные фото.

Фото: из личного архива Амира Хана

Фото: из личного архива Амира Хана

Ранее соотечественник Джошуа и экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор Карл Фрэмптон заявил, что он готов поставить на победу Усика, даже если «к его голове приставят пистолет».

Новость по теме
Экс-чемпион: приставьте к моей голове пистолет, и я скажу, что Усик победит Джошуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022