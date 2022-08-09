Инсайдер: Кроуфорд и Спенс близки к организации боя за звание абсолютного чемпиона мира

Непобеждённые чемпионы мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) и члены рейтинга pound-for-pound, американцы Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO) и Эррол Спенс-младший (28-0, 22 KO) близки к соглашению, сообщает авторитетный обозреватель Дэн Рафаэль.
«Источники: сделка по бою Спенс – Кроуфорд близка к завершению, поединок намечен на 12/19 ноября в Лас-Вегасе. PBC уже рассматривают варианты для андеркарда, в котором, вероятно, появится регулярный чемпион WBA в полусреднем весе Эймантас Станионис», – написал Рафаэль в социальных сетях.
Кроуфорд, обладатель титула WBO, не выступал с ноября, когда досрочно остановил двукратного чемпиона мира и соотечественника Шона Портера, после боя объявившего о завершении карьеры. Спенс в апреле объединил титулы WBC, WBA Super и IBF, победив техническим нокаутом кубинского ветерана Йордениса Угаса.
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