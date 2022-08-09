Теофимо Лопес: люди считают меня бредовым, но я величайший в своей эпохе

Бывший чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Теофимо Лопес (16-1, 12 KO) высказался о предстоящем дебюте в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Напомним, уже на этих выходных в Лас-Вегасе (США) Лопес встретится с мексиканцем Педро Кампой (34-1-1, 23 KO).
«Я рад новой главе моей карьеры. Как боец, я не могу подвести болельщиков. И я обязан подарить им зрелище независимо от того, как я себя чувствую. Я возглавлю этот дивизион, как и лёгкий вес, когда победил лучшего бойца мира на тот момент, Василия Ломаченко.
Что же касается меня, то всё происходит так, как происходит. Я по-прежнему верю, что победил в бою с Камбососом. Считают ли люди меня бредовым или нет, я величайший в своём времени и в своей эпохе. И если это делает меня сумасшедшим, то пусть так», – сказал Лопес в интервью ESPN.
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