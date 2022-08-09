Сириль Ган – о поражении от Нганну: чувствовал себя пацаном, проигравшим в футболе

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган поделился впечатлениями от проигрыша лидеру дивизиона камерунцу Фрэнсису Нганну, поединок с которым состоялся в январе этого года на турнире UFC 270.

Напомним, Ган уступил единогласным решением судей и потерпел дебютное поражение в карьере.

«Сразу же после поединка, когда меня осматривал доктор, мне было очень грустно. Чувствовал себя пацаном, только что проигравшим в футболе. Помню, когда я был юным, то плакал из-за этого. После того, как я дал интервью в клетке, всё улеглось. Я был с моими друзьями, с семьёй, мы отдыхали. Я допустил несколько ошибок, но это был отличный бой для меня и Фрэнсиса», – приводит слова Гана издание MMANytt.