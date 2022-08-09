Сириль Ган – о поражении от Нганну: чувствовал себя пацаном, проигравшим в футболе
Поделиться
Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган поделился впечатлениями от проигрыша лидеру дивизиона камерунцу Фрэнсису Нганну, поединок с которым состоялся в январе этого года на турнире UFC 270.
Напомним, Ган уступил единогласным решением судей и потерпел дебютное поражение в карьере.
«Сразу же после поединка, когда меня осматривал доктор, мне было очень грустно. Чувствовал себя пацаном, только что проигравшим в футболе. Помню, когда я был юным, то плакал из-за этого. После того, как я дал интервью в клетке, всё улеглось. Я был с моими друзьями, с семьёй, мы отдыхали. Я допустил несколько ошибок, но это был отличный бой для меня и Фрэнсиса», – приводит слова Гана издание MMANytt.
Новость по теме«Я самая большая рыба в твоём пруду». Нганну отреагировал на заявление Тайсона Фьюри
Комментарии
- 9 августа 2022
-
21:36
-
21:02
-
21:00
-
20:44
-
19:48
-
19:29
-
18:57
-
18:39
-
17:45
-
17:25
-
17:14
-
16:39
-
15:07
-
14:38
-
14:37
-
13:48
-
12:48
-
12:17
-
11:48
-
10:42
-
10:28
-
09:37
-
08:50
-
01:21
-
01:05
-
00:39
-
00:05
- 8 августа 2022
-
23:48
-
23:15
-
23:01
-
22:50
-
21:14
-
21:02
-
20:04
-
19:46
Партнерский контент