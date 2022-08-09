«Бойцам тяжело составлять предложения после 50 лет». Майкл Биспинг вступился за Адесанью

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), а ныне комментатор, британец Майкл Биспинг вступился за действующего обладателя титула новозеландца Исраэля Адесанью, в последнее время часто критикуемого за прагматичный стиль.

«В последнее время Адесанью стали ругать. Люди говорят, что он играет наверняка и не принимает риски. И это правда. Неправда же в том, что он не развлекает фанатов. Да, он не участвует в сумасшедших слюнявых бойнях с моментами от обеих сторон, от которых все сходят с ума.

Он техничный боец, стратегический боец, и он не рискует. Это искусство – ударить и не получить удар в ответ. Правда же заключается в том, что бойцам тяжело составлять предложения после 50 лет», – сказал Биспинг в рамках своего YouTube-канала.