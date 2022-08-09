Фото: Пауло Коста похвастался впечатляющей формой перед боем с Рокхолдом на UFC 278
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста похвастался актуальной формой в преддверии поединка с американским экс-чемпионом и ветераном Люком Рокхолдом, который состоится 21 августа в США и станет частью турнира UFC 278.
«Энергия это поток», – написал боец в социальных сетях.
Фото: из личного архива Пауло Косты
Оба бойца выйдут в клетку после поражений. Коста в октябре на турнире UFC Fight Night 196 уступил единогласным решением итальянцу Марвину Веттори. Рокхолд не дрался с июля 2019 года, когда на UFC 239 уступил нокаутом поляку Яну Блаховичу, неудачно дебютировав в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг).
Напомним, возглавит турнир UFC 278 титульный реванш полусредневесов Камару Усмана и Леона Эдвардса.
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