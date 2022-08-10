Магомед Анкалаев дал согласие на бой с Яном Блаховичем
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Третий номер рейтинга полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC российский боец Магомед Анкалаев сообщил, что дал согласие на поединок с экс-чемпионом дивизиона польским ветераном Яном Блаховичем.
«Я уже согласился на бой с «Польской мощью» Яном Блаховичем. Нью-Йорк, Вегас – не имеет значения. Если я должен победить каждого и выиграть 15 боёв подряд, я сделаю это. Чтобы стать лучшим, ты должен сражаться с лучшими», – написал Анкалаев в социальных сетях.
Напомним, в своём последнем бою на UFC on ESPN 36 в мае Блахович нокаутировал в третьем раунде австрийца Александра Ракича, закрыв поражение бразильцу Гловеру Тейшейре. Анкалаев на UFC 277 в конце июля досрочно остановил американского экс-претендента Энтони Смита.
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