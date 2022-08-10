Фото: Энтони Джошуа показал актуальную форму за десять дней до реванша с Усиком

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) завершает подготовку к титульному реваншу с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO), который состоится 20 августа в Джедде (Саудовская Аравия).
«Агрессивное поведение на дороге», – написал боец.
Фото: из личного архива Энтони Джошуа
Фото: из личного архива Энтони Джошуа
Фото: из личного архива Энтони Джошуа
Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне, и тогда Усик победил единогласным судейским решением, став одним из немногих боксёров в истории, покоривших первый тяжёлый (до 90,7 кг) и супертяжёлый дивизионы.
Ранее соотечественник Джошуа и экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор Карл Фрэмптон заявил, что он готов поставить на победу Усика, даже если «к его голове приставят пистолет».
- 10 августа 2022
-
01:11
-
00:55
-
00:04
- 9 августа 2022
-
23:50
-
23:24
-
23:03
-
22:51
-
22:31
-
22:15
-
21:36
-
21:02
-
21:00
-
20:44
-
19:48
-
19:29
-
18:57
-
18:39
-
17:45
-
17:25
-
17:14
-
16:39
-
15:07
-
14:38
-
14:37
-
13:48
-
12:48
-
12:17
-
11:48
-
10:42
-
10:28
-
09:37
-
08:50
-
01:21
-
01:05
-
00:39