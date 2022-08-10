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Фото: Энтони Джошуа показал актуальную форму за десять дней до реванша с Усиком

Фото: Энтони Джошуа показал актуальную форму за десять дней до реванша с Усиком
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) завершает подготовку к титульному реваншу с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO), который состоится 20 августа в Джедде (Саудовская Аравия).

«Агрессивное поведение на дороге», – написал боец.

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне, и тогда Усик победил единогласным судейским решением, став одним из немногих боксёров в истории, покоривших первый тяжёлый (до 90,7 кг) и супертяжёлый дивизионы.

Ранее соотечественник Джошуа и экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор Карл Фрэмптон заявил, что он готов поставить на победу Усика, даже если «к его голове приставят пистолет».

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