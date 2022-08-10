Корейский Зомби закрыл свой спортзал из-за потопа. Видео и фото

Боец ММА Чон Чхан Сон по прозвищу Корейский Зомби был вынужден закрыть свой спортзал из-за наводнения в Южной Корее. Ранее на этой неделе на страну обрушились рекордные ливни, вынудив сотни людей эвакуироваться. Несколько человек погибло.



«Похоже, что тренажёрный зал будет закрыт на некоторое время. Мы восстановим его как можно скорее и сообщим вам, когда тренировки вновь станут возможными. Призываю вас к пониманию, спасибо», — написал Корейский Зомби в своих социальных сетях.

Корейский Зомби показал, как его спортзал затопило:

Фото: Из личного архива Чон Чхан Сона

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, Чхан Сон проиграл представителю Австралии Александру Волкановски.