Сехудо объяснил, за счёт чего Перейра одолеет Адесанью

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказал мнение, что претендент на титул промоушена в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра способен победить обладателя чемпионского титула в этом весе новозеландца Исраэля Адесанью. Адесанья и Перейра дважды дрались в кикбоксинге, и бразилец выиграл оба раза. Соперники должны встретиться на турнире UFC 281 в ноябре этого года.



«Я не думаю, что этот бой продлится пять раундов. Полагаю, тут скажется такой простой факт, что у Алекса есть опыт противостояния Исраэлю. Очевидно, что Исраэль является чемпионом, но при этом я также вижу, что то разнообразие навыков, которыми обладает Перейра, делает его немного более опасным.



Обратите внимание, что у Исраэля очень тяжёлые ноги, но на самом деле многие бойцы не могут воспользоваться этим. Однако когда тебе противостоит такой боец, как Перейра, кикбоксёр, который известен своими ударами ногами, то дивиденды от этого могут быть у него. И вообще есть пара вещей, которые Исраэль делает неправильно в смешанных единоборствах, и я думаю, что Перейра в конечном итоге извлечёт из этого выгоду», — приводит слова Сехудо BJ Penn со ссылкой на его выступление на канале Henry Cejudo в YouTube.

Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона: