«Для него есть соперники». Лига Хабиба может подписать Вячеслава Дацика

Президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров высказался о российском бойце смешанных единоборств Вячеславе Дацике, заявив, что он может пополнить ряды промоушена. Eagle FC принадлежит экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
«Я смотрю его бои. Раньше он, может, как-то кого-то задевал, но сейчас он вполне адекватный. Думаю, что его вполне можно привлечь в нашу лигу, если это получится. Когда человек переходит грань, какой бы хороший боец он ни был, мне он не интересен. В спорте нужно показывать мужские качества. А когда люди задевают чью-то честь, привлекать их в нашу лигу ради хайпа, я с этим не согласен. Думаю, у нас такого не будет. А вот таких, достойных, можно привлечь. В общем, Вячеслав нам подходит, и для него у нас есть соперники – в тяжёлой весовой категории у нас сейчас очень большая конкуренция. И в Америке много ребят, и здесь, в России», — сказал Завуров на канале «Вестник ММА» в YouTube.
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