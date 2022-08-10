Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Для него есть соперники». Лига Хабиба может подписать Вячеслава Дацика

«Для него есть соперники». Лига Хабиба может подписать Вячеслава Дацика
Комментарии

Президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров высказался о российском бойце смешанных единоборств Вячеславе Дацике, заявив, что он может пополнить ряды промоушена. Eagle FC принадлежит экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Я смотрю его бои. Раньше он, может, как-то кого-то задевал, но сейчас он вполне адекватный. Думаю, что его вполне можно привлечь в нашу лигу, если это получится. Когда человек переходит грань, какой бы хороший боец он ни был, мне он не интересен. В спорте нужно показывать мужские качества. А когда люди задевают чью-то честь, привлекать их в нашу лигу ради хайпа, я с этим не согласен. Думаю, у нас такого не будет. А вот таких, достойных, можно привлечь. В общем, Вячеслав нам подходит, и для него у нас есть соперники – в тяжёлой весовой категории у нас сейчас очень большая конкуренция. И в Америке много ребят, и здесь, в России», — сказал Завуров на канале «Вестник ММА» в YouTube.

Договорняк? Нет, ребята, взаимное уважение Монсона и Дацика Договорняк? Нет, ребята, взаимное уважение Монсона и Дацика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022