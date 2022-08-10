Сергей Спивак обошёл в рейтинге UFC Романова и Абдурахимова. Рахмонов потерял одну позицию
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Молдавский боец смешанных единоборств Сергей Спивак, выступающий в тяжёлой весовой категории, стал 12-м в обновлённом рейтинге американского промоушена UFC. По одной позиции потеряли Александр Романов, также представляющий Молдавию, а также россиянин Шамиль Абдурахимов. Они теперь занимают 13-е и 14-е места соответственно.
Отметим также, что 27-летний казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем весе, опустился на одну строчку и теперь занимает 11-е место в дивизионе. Потерял одну позицию и американский боец Хорхе Масвидаль. Он сейчас девятый. Сразу на пять позиций поднялся американец Джефф Нил. В настоящее время он восьмой.
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