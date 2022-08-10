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«Тогда будет хорошая стройная фигура». Александр Емельяненко объяснил, как нужно питаться

«Тогда будет хорошая стройная фигура». Александр Емельяненко объяснил, как нужно питаться
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, где дал совет подписчикам, как нужно правильно питаться, чтобы иметь хорошую фигуру и не испытывать проблем со здоровьем.

«Из-за стола нужно вставать с лёгким чувством голода. Сытость к вам придёт попозже. И придерживайтесь золотого правила: завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу. Тогда у вас будет хорошая стройная фигура и запас энергии на весь день. Приятного аппетита. Будьте здоровы и счастливы», — сказал Емельяненко.

«Искореняйте обжорство из своих животов», — добавил подпись к видеозаписи Александр.

Александр Емельяненко объяснил, как нужно питаться:

«Все слухи — ложь и провокация». Александр Емельяненко не сдаётся и рвётся в бой! «Все слухи — ложь и провокация». Александр Емельяненко не сдаётся и рвётся в бой!
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