«Тогда будет хорошая стройная фигура». Александр Емельяненко объяснил, как нужно питаться

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, где дал совет подписчикам, как нужно правильно питаться, чтобы иметь хорошую фигуру и не испытывать проблем со здоровьем.



«Из-за стола нужно вставать с лёгким чувством голода. Сытость к вам придёт попозже. И придерживайтесь золотого правила: завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу. Тогда у вас будет хорошая стройная фигура и запас энергии на весь день. Приятного аппетита. Будьте здоровы и счастливы», — сказал Емельяненко.



«Искореняйте обжорство из своих животов», — добавил подпись к видеозаписи Александр.

Александр Емельяненко объяснил, как нужно питаться: