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«Мне хотелось бы отомстить». Джо Джойс — о желании взять реванш у Усика

«Мне хотелось бы отомстить». Джо Джойс — о желании взять реванш у Усика
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Известный британский боксёр, серебряный призёр Олимпиады-2016 Джо Джойс рассказал о желании провести поединок с представителем Украины Александром Усиком.

«Полагаю, Усик и Джошуа проведут отличный поединок. Усик выглядит фаворитом, но у Джошуа действительно хороший удар.

Что касается нашего прошлого боя с Александром, то тогда он был близким. И признаюсь, мне хотелось бы отомстить за то поражение. Думаю, и теперь поединок тоже был бы близким», — сказал Джойс в интервью на канале talkSPORT Boxing в YouTube.

Усик и Джойс встречались в 2013 году в рамках полупрофессиональной Всемирной серии бокса (WSB). Победил тогда Александр.

Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем:

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