Конор Макгрегор продемонстрировал актуальную физическую форму, стоя на своей яхте. Фото

Бывший ирландский чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав подборку фотографий, которые демонстрируют его физическую форму. Макгрегор показал, как занимается с гантелями, стоя на своей яхте Lamborghini.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Последний бой ирландец провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Конор сломал ногу. С тех пор Макгрегор не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках: