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В UFC назвали следующего соперника Зубайры Тухугова и дату боя

В UFC назвали следующего соперника Зубайры Тухугова и дату боя
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Известный российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов следующий поединок проведёт с бразильцем Лукасом Алмейдой. Об этом информирует пресс-служба американского промоушена. Поединок состоится на турнире UFC 280 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

Напомним, в последнем бою Тухугов также сражался с представителем Бразилии. Зубайре противостоял Рикардо Рамос. Поединок прошёл 30 октября прошлого года на турнире по смешанным единоборствам UFC 267 и закончился победой россиянина. Алмейда в последнем бою, который состоялся в июне этого года, встречался с американцем Майклом Тризано и победил его техническим нокаутом в третьем раунде.

У. Нурмагомедов показал борцовскую тренировку с Тухуговым:

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