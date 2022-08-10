В UFC назвали следующего соперника Зубайры Тухугова и дату боя

Известный российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов следующий поединок проведёт с бразильцем Лукасом Алмейдой. Об этом информирует пресс-служба американского промоушена. Поединок состоится на турнире UFC 280 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).



Напомним, в последнем бою Тухугов также сражался с представителем Бразилии. Зубайре противостоял Рикардо Рамос. Поединок прошёл 30 октября прошлого года на турнире по смешанным единоборствам UFC 267 и закончился победой россиянина. Алмейда в последнем бою, который состоялся в июне этого года, встречался с американцем Майклом Тризано и победил его техническим нокаутом в третьем раунде.

У. Нурмагомедов показал борцовскую тренировку с Тухуговым: