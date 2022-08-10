Источник: Деонтей Уайлдер вернётся на ринг 16 октября

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американский нокаутёр Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) вернётся на ринг 16 октября в Нью-Йорке (США), сообщает издание BoxingScene.

Соперником 36-летнего Уайлдера, как уже сообщалось ранее, станет 38-летний финн Роберт Хелениус (31-3, 20 KO), поединок возглавит боксёрский вечер от PBC.

Напомним, Уайлдер не выступал с октября 2021 года, когда повторно проиграл нокаутом британцу Тайсону Фьюри, так и не сумев вернуть себе титул WBC, завоёванный им ещё в 2015 году. Хелениус, также в октябре, досрочно остановил в реванше поляка Адама Ковнацки.

Ранее сосед Уайлдера по дивизиону и соотечественник Майкл Хантер опубликовал совместную фотографию после тренировки.