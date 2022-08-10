Артём Тарасов отпущен из зала суда, боец прокомментировал решение

Известный блогер и боец MMA Артём Тарасов отпущен из зала суда, сообщает Mash. Причиной послужил недостаток материалов, подтверждающих причастность к массовой драке.

Напомним, Тарасов был задержан по подозрению в массовой драке, состоявшейся в ночь на 8 августа в Мурино (Ленинградская область), где приняли участие несколько десятков человек. Во время потасовки один из участников конфликта вытащил пистолет, сделал несколько выстрелов в воздух, а затем начал стрелять в людей вокруг, в результате чего пострадал тренер по MMA Руслан Булгучев. Также были применены баллончики со слезоточивым газом.

«Фух… друзья, всё хорошо. Все подробности, всем всё расскажу. К сожалению, у меня забрали телефон, сейчас подсоединюсь с другого телефона ко всем своим соцсетям и вам всё расскажу. Слава Богу, я сейчас на свободе, и, надеюсь, так и будет, потому что то, что было, это был пипец», – сказал боец в социальных сетях.