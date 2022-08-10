Соннен: победа Перейры над Адесаньей станет катастрофой для UFC

Бывший претендент на титул UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен считает, что организации невыгодна возможная победа бразильца Алекса Перейры над чемпионом среднего веса (до 84 кг) новозеландцем Исраэлем Адесаньей.
«Перейра проделал поистине великолепную работу. У него получается обманывать своих соперников. Теперь же ему нужно продать этот бой. И если он победит, тогда на его плечи ляжет дивизион. Если он собирается отобрать власть у Адесаньи, тогда ему нужно взглянуть на то, что тот делал. Он обязан быть в состоянии сменить его.
Если Перейра победит, это станет катастрофой. Потому что сейчас у вас есть один из лучших маркетологов на планете, который заботится об аудитории и заботится о том, чтобы развлечь вас, ребята. И напротив него стоит Перейра, который вряд ли понимает, что такое «развлечение», – сказал Соннен в рамках своего YouTube-канала.
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