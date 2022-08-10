«Взял микрофон и крикнул «Ахмат сила!» Вердум рассказал о подаренном Кадыровым «Мерседесе»

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Фабрисиу Вердум рассказал о подарке главы Чечни Рамзана Кадырова, который он получил в 2017 году.
Напомним, в ноябре 2017 года Вердум, после победы над Марчином Тыбурой, поединок с которым состоялся на турнире UFC Fight Night 121, получил в подарок от клуба «Ахмат» автомобиль марки «Мерседес».
«Я представлял «Ахмат» в течение трёх лет. Поэтому когда я что-то говорил, то обычно произносил «Ахмат сила». Я был представителем президента [Кадырова], не так ли?
Итак, я провёл бой, бой окончен, я победил, дал интервью, и когда Джо Роган уже уходил, я взял микрофон и крикнул «Ахмат сила!» Когда же я вышел из клетки, президент позвонил мне и сказал: «Вердум, мне понравилось! Ахмат сила! Когда вернёшься, то пойдёшь и купишь любую машину, я хочу подарить тебе её». Я ответил, что не могу её принять, на что он сказал: «Нет, ты можешь». Я выбрал «Мерседес», – сказал Вердум в эфире подкаста Podpah.
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