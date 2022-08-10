Артём Тарасов сообщил о конфликте с рэпером D.masta из-за массовой драки в Мурино
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Известный блогер и боец MMA Артём Тарасов сообщил в социальных сетях о прекращении дружбы с рэпером D.masta (Дмитрием Никитиным) из-за массовой драки в Мурино (Ленинградская область).
Напомним, Тарасов и D.masta были задержаны по подозрению в участии в массовой драке, состоявшейся в ночь на 8 августа, в которой приняли участие несколько десятков человек. Во время потасовки один из участников конфликта сделал несколько выстрелов в воздух, а затем начал стрелять в людей вокруг, в результате чего пострадал тренер по MMA Руслан Булгучев. Также были применены баллончики со слезоточивым газом.
«На этом дружба с Ди Мастой окончена! Никогда не знаешь, кто ударит тебя в спину… В этот раз нож в спину воткнул сами знаете кто», – написал боец.
Новость по темеАртём Тарасов и Никита Солонин задержаны за массовую драку, возбуждено уголовное дело
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