Артём Тарасов сообщил о конфликте с рэпером D.masta из-за массовой драки в Мурино

Известный блогер и боец MMA Артём Тарасов сообщил в социальных сетях о прекращении дружбы с рэпером D.masta (Дмитрием Никитиным) из-за массовой драки в Мурино (Ленинградская область).

Напомним, Тарасов и D.masta были задержаны по подозрению в участии в массовой драке, состоявшейся в ночь на 8 августа, в которой приняли участие несколько десятков человек. Во время потасовки один из участников конфликта сделал несколько выстрелов в воздух, а затем начал стрелять в людей вокруг, в результате чего пострадал тренер по MMA Руслан Булгучев. Также были применены баллончики со слезоточивым газом.

«На этом дружба с Ди Мастой окончена! Никогда не знаешь, кто ударит тебя в спину… В этот раз нож в спину воткнул сами знаете кто», – написал боец.