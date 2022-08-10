Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артём Тарасов сообщил о конфликте с рэпером D.masta из-за массовой драки в Мурино

Артём Тарасов сообщил о конфликте с рэпером D.masta из-за массовой драки в Мурино
Комментарии

Известный блогер и боец MMA Артём Тарасов сообщил в социальных сетях о прекращении дружбы с рэпером D.masta (Дмитрием Никитиным) из-за массовой драки в Мурино (Ленинградская область).

Напомним, Тарасов и D.masta были задержаны по подозрению в участии в массовой драке, состоявшейся в ночь на 8 августа, в которой приняли участие несколько десятков человек. Во время потасовки один из участников конфликта сделал несколько выстрелов в воздух, а затем начал стрелять в людей вокруг, в результате чего пострадал тренер по MMA Руслан Булгучев. Также были применены баллончики со слезоточивым газом.

«На этом дружба с Ди Мастой окончена! Никогда не знаешь, кто ударит тебя в спину… В этот раз нож в спину воткнул сами знаете кто», – написал боец.

Новость по теме
Артём Тарасов и Никита Солонин задержаны за массовую драку, возбуждено уголовное дело
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022