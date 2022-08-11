Звезда Top Dog Ханов ответил по поводу предложений из других организаций
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Участник промоушена Top Dog, организующего поединки на голых кулаках, Марсель Ханов ответил на вопрос о наличии предложений выступить в Hardcore или Бойцовском клубе РЕН ТВ.
«Кстати, никаких предложений не было. И ведь тоже интересно. Не люблю громко заявлять, болтать много или ещё что-то, просто интересно, почему не было предложений? Я просто сравниваю с другими бойцами, там у них много предложений, а у меня нет. Там либо люди лукавят и говорят, что никакого предложения на самом деле нет, либо со мной что-то не так. Потому что мне ни разу ничего не поступало. Значит, не время ещё или я не подхожу по каким-то критериям», — ответил Ханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
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