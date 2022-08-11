«Почему ты подсказывал ему в бою?» Звезда Top Dog Ханов — об отношениях с Регбистом
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Боец Top Dog Марсель Ханов ответил на вопрос, насколько ему неприятно видеть, что глава лиги Даниил «Регбист» Алеев болел за его оппонента.
«После боёв я спрашивал у него: «Почему это ты подсказывал ему во время боя?» Ну это так уж, в шутку. Не обидно на самом деле. Взять того же Макса ВДВ. Он же с первого турнира у них. Они уже могли сдружиться или ещё что-то. Ну это чисто человеческий фактор. Болеет и болеет, ничего в этом не вижу. Главное, чтобы не было предвзятого отношения в финансовом плане. А то, что он тут болеет за кого-то, да пожалуйста», — ответил Ханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Ранее в интервью Ханов рассказал о травмах, полученных за год выступлений в кулачных боях.
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