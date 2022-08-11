Ислам Махачев объяснил, почему Оливейра избегал боя с ним

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Ислам Махачев назвал причину, по которой, как он считает, бразилец Чарльз Оливейра избегал поединка с ним.

«Все, кто говорит о Дастине Порье, Джастине Гэтжи и других парнях… они все старые, у них есть деньги, они не бросают вызов. У нас есть новая кровь. Я, [Матеуш] Гамрот, Бенеил Дариуш – действительно крутые парни для него. Порье и Гэтжи никогда не борются, а просто бьют. Вот почему это лёгкие бои для него. Но он знает, что Ислам Махачев – это очень тяжёлый бой.

Все бойцы, которых он бил, ударники. Я очень быстро переведу его на землю. Послушайте, Тони Фергюсон немного боролся, и он не смог его прикончить. Фергюсон был для него тяжёлым боем. Он дрался все раунды, потому что Тони кое-что знает о борьбе, не много, но знает», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу DC & RC.