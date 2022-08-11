Хабиб Нурмагомедов – о поп-ММА: эти организации преследуют грязь

Бывший чемпион UFC в лёгком весе и владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов высказал своё мнение по поводу поп-ММА.

«Там есть хорошие и интересные ребята. Но много грязи. Посмотрите сколько есть сайтов, где продаётся грязь и у них миллионные просмотры. Эти организации преследуют грязь и из-за этого у них есть просмотры. Но там есть хорошие ребята, за которыми можно смотреть, которые интересно и хорошо дерутся. Когда они там станут чемпионами, придёт время, когда они вырастут эту организацию и им придётся с кем-то подписываться», — сказал Хабиб на YouTube-канале Ушатайка.

В октябре 2020 года Хабиб одержал победу в противостоянии с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, после чего объявил о завершении карьеры.