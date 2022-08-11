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О'Мэлли: не боюсь проиграть Петру Яну, в любом случае я стану чемпионом когда-нибудь

О'Мэлли: не боюсь проиграть Петру Яну, в любом случае я стану чемпионом когда-нибудь
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Американский боец UFC Шон О'Мэлли высказался о предстоящем поединке с экс-чемпионом в легчайшем весе Петром Яном.

«Чем ближе бой, тем больше я в себе уверен. Я вернусь в тренировочный лагерь, наберусь опыта, буду проводить спарринги. Вернусь к идеальному сну и к идеальному питанию. По мере приближения боя я становлюсь всё более уверенным в себе. Я собираюсь выиграть.

В каждом бою, на который я выхожу, я заранее смиряюсь с возможным поражением. Я не зацикливаюсь на том, что должен выиграть. Не боюсь проиграть Яну, и я уверен, что когда-нибудь всё равно стану чемпионом, это 100%», — приводит слова О'Мэлли BJ Penn.

Бой Петра Яна и Шона О'Мэлли состоится в рамках турнира UFC 280 в Дубае в ночь на 23 октября.

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