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Махачев обратился к бразильским подписчикам на португальском языке

Махачев обратился к бразильским подписчикам на португальском языке
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Российский боец UFC в лёгком весе Ислам Махачев обратился в своих социальных сетях к подписчикам из Бразилии на португальском языке.

«Привет, ребята. Вот ваш будущий чемпион UFC в лёгком весе. Осталось совсем немного, скоро увидимся», — написал Махачев в «Твиттере», добавив несколько эмодзи, в том числе и бразильский флаг.

Свой последний бой Ислам Махачев провёл с американским бойцом Бобби Грином и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Это 22-я победа Махачева в смешанных единоборствах и 10-я подряд. Единственное поражение российский боец потерпел в 2015 году.

На данный момент Махачев готовится к бою с бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой. Их поединок за чемпионский пояс станет главным событием турнира UFC 280, который состоится в ночь с 22 на 23 октября в Дубае.

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