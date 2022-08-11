Махачев обратился к бразильским подписчикам на португальском языке

Российский боец UFC в лёгком весе Ислам Махачев обратился в своих социальных сетях к подписчикам из Бразилии на португальском языке.



«Привет, ребята. Вот ваш будущий чемпион UFC в лёгком весе. Осталось совсем немного, скоро увидимся», — написал Махачев в «Твиттере», добавив несколько эмодзи, в том числе и бразильский флаг.



Свой последний бой Ислам Махачев провёл с американским бойцом Бобби Грином и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Это 22-я победа Махачева в смешанных единоборствах и 10-я подряд. Единственное поражение российский боец потерпел в 2015 году.



На данный момент Махачев готовится к бою с бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой. Их поединок за чемпионский пояс станет главным событием турнира UFC 280, который состоится в ночь с 22 на 23 октября в Дубае.