WBA отклонила запрос Бивола на бой с Буатси. Ему предстоит защита титула против Рамиреса

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) отклонила запрос представителей чемпиона в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола на бой с британцем Джошуа Буатси.
В поединке было отказано в связи с тем, что по правилам чемпион должен встретиться с претендентом Хильберто Рамиресом.
«Комитет WBA утвердил обязательный бой между чемпионом в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и обязательным претендентом Хильберто Рамиресом», — заявил председатель комитета WBA Карлос Чавес.
Отмечается также, что у Бивола и Рамиреса истёк 30-дневный срок переговоров об организации боя. WBA назначит дату поединка.
В мае этого года Дмитрий Бивол в Лас-Вегасе в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе, одержав победу единогласным решением судей над Саулем Альваресом.
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