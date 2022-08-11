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WBA отклонила запрос Бивола на бой с Буатси. Ему предстоит защита титула против Рамиреса

WBA отклонила запрос Бивола на бой с Буатси. Ему предстоит защита титула против Рамиреса
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Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) отклонила запрос представителей чемпиона в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола на бой с британцем Джошуа Буатси.

В поединке было отказано в связи с тем, что по правилам чемпион должен встретиться с претендентом Хильберто Рамиресом.

«Комитет WBA утвердил обязательный бой между чемпионом в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом и обязательным претендентом Хильберто Рамиресом», — заявил председатель комитета WBA Карлос Чавес.

Отмечается также, что у Бивола и Рамиреса истёк 30-дневный срок переговоров об организации боя. WBA назначит дату поединка.

В мае этого года Дмитрий Бивол в Лас-Вегасе в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе, одержав победу единогласным решением судей над Саулем Альваресом.

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