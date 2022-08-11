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Головкин: всё равно скоро уйду на пенсию, с помощью Канело или без неё

Головкин: всё равно скоро уйду на пенсию, с помощью Канело или без неё
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Двукратный чемпион мира в среднем весе, боксёр из Казахстана Геннадий Головкин высказался о возможном завершении профессиональной карьеры в ближайшее время.

Ранее Сауль «Канело» Альварес, с которым Головкину предстоит поединок, заявил, что завершит карьеру Геннадия.

«Давайте смотреть правде в глаза. Мне уже 40 лет, и я приближаюсь к тому, чтобы завершить карьеру. Я всё равно скоро отправлюсь на пенсию, с помощью Канело или без неё.

У нас были с ним нормальные отношения, но он и тогда слишком много думал о себе. Теперь это большая звезда, так что, возможно, это был побочный эффект его стремления к славе. Никакой ненависти у меня нет. Он просто ещё один боксёр», — сказал Головкин в интервью The Sun.

17 сентября в Лас-Вегасе состоится третий бой между Головкиным и Альваресом. Первый их поединок завершился ничьей, во втором Канело выиграл раздельным решением судей.

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