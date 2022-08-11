Роман Долидзе вернётся в октагон 29 октября

Грузинский боец смешанных единоборств Роман Долидзе выступит на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе 29 октября.



Как сообщает MMAJunkie со ссылкой на анонимные источники, уже подтверждено, что Роман Долидзе проведёт бой с американцем Филом Хоусом. Ожидается, что скоро об этом будет объявлено официально.



На счету Долидзе 10 побед в смешанных единоборствах при одном поражении, которое случилось в марте 2021 года от Тревина Джайлса. После этого Роман одержал победу над аргентинцем Лауреано Старополи, а в июне нокаутировал Кайла Даукаса в рамках UFC Остин.



Хоус за последние девять поединков потерпел лишь одно поражение — в рамках UFC 268 в ноябре 2021 года Фил проиграл Крису Кёртису, но в июне одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над Дероном Уинном на UFC on ESPN 37.