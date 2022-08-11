Роман Долидзе вернётся в октагон 29 октября

Грузинский боец смешанных единоборств Роман Долидзе выступит на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе 29 октября.
Как сообщает MMAJunkie со ссылкой на анонимные источники, уже подтверждено, что Роман Долидзе проведёт бой с американцем Филом Хоусом. Ожидается, что скоро об этом будет объявлено официально.
На счету Долидзе 10 побед в смешанных единоборствах при одном поражении, которое случилось в марте 2021 года от Тревина Джайлса. После этого Роман одержал победу над аргентинцем Лауреано Старополи, а в июне нокаутировал Кайла Даукаса в рамках UFC Остин.
Хоус за последние девять поединков потерпел лишь одно поражение — в рамках UFC 268 в ноябре 2021 года Фил проиграл Крису Кёртису, но в июне одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над Дероном Уинном на UFC on ESPN 37.
- 11 августа 2022
-
14:53
-
14:15
-
13:39
-
12:49
-
12:20
-
11:22
-
10:58
-
10:09
-
10:00
-
09:28
-
09:00
-
04:00
-
03:11
-
02:31
-
00:41
-
00:22
-
00:06
- 10 августа 2022
-
22:52
-
22:33
-
22:22
-
21:12
-
20:32
-
20:16
-
19:55
-
18:59
-
18:15
-
17:22
-
16:58
-
16:09
-
15:32
-
14:25
-
13:35
-
12:24
-
11:43
-
11:24