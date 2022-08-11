Хирн: Джошуа мог пропустить реванш с Усиком ради боя с Фьюри

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий Энтони Джошуа, считает, что британцу будет удобнее выступать в роли аутсайдера боя с Александром Усиком.
Также Хирн заявил, что Джошуа мог пропустить реванш с Усиком, чтобы сразиться с Тайсоном Фьюри.
«Мне нравится, что Энтони будет аутсайдером. Он и есть аутсайдер, так как проиграл в первом бою. Также Усик совершенствуется и привыкает к поединкам с большими парнями.
Меня очень привлекает бой Тайсона Фьюри с Джошуа, но сначала Энтони должен подраться с Усиком. Если быть откровенным, то он мог бы пропустить реванш и провести поединок с Тайсоном. Этот бой всегда будет самым важным, но Энтони не хочет. Он намерен сначала вернуть свои пояса, так что, я думаю, стоит отдать ему должное», — цитирует Хирна BoxingScene.
Бой Джошуа и Усика состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
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