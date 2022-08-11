Хабиб Нурмагомедов оценил шансы Оливейры в поединке с Махачевым

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о шансах Чарльза Оливейры в поединке с Исламом Махачевым.
«Как бы оценил шансы Оливейры в процентах? Мне не хотелось бы давать какие-то оценки, потому что это глупо, всё же он боец года. Ну, думаю, что 70 на 30 в пользу Махачева. 30% в любом случае надо дать Оливейра, потому что он очень непредсказуемый, может драться и в стойке, и в партере.
Оливейра может ударить с локтя, может с колена, может с дистанции. С ноги попадает и в корпус, и в голову. Ну это очень непредсказуемый и неудобный соперник», — сказал Нурмагомедов в видео на канале Sport24: Культура бития.
Бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры станет главным событием турнира UFC 280, который состоится в ночь на 23 октября в Абу-Даби.
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