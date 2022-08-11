Нурмагомедов: хотим выиграть у Оливейры досрочно, не вижу в этом высокомерия

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не считает высокомерными заявления Ислама Махачева о желании победить Чарльза Оливейру досрочно.



Ранее бразильский боец упрекнул команду Махачева в высокомерии.



«Как можно пренебрегать человеком, который стал лучшим бойцом года, у него 11 побед подряд? Никто этим не пренебрегает, мы понимаем, что бой будет тяжёлым. О нём никто не высказывался высокомерно. Мы говорим, что хотим выиграть досрочно, я не вижу в этом высокомерия. Это наш план. Уверен, и Чарльз хочет финишировать Ислама. Хочет «задушить», сломать, для этого идут в октагон, но его не оскорблял ни один человек из нашей команды», — заявил Хабиб в видео на YouTube-канале «Sport24: Культура бития».



Бой Махачева и Оливейры станет главным событием турнира UFC 280, который состоится в ночь на 23 октября в Абу-Даби.

Новость по теме Хабиб Нурмагомедов оценил шансы Оливейры в поединке с Махачевым