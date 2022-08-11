Стерлинг надеется победить Диллашоу досрочно

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке с экс-чемпионом Ти Джеем Диллашоу.
«Надеюсь, я смогу его «задушить». Это была бы идеальная, сладкая победа после того, что он наговорил. Я не представляю для него опасности? Окей, поглядим. В прошлый раз Кори Сэндхаген разбил твоё лицо. В бою со мной Кори ничего не смог сделать. Я не пытаюсь говорить о математике в ММА, но мне нравится этот факт. Ти Джей активно тренируется, но перед ним будет стоять пёс, который будет работать даже усерднее», — приводит слова Стерлинга MMAFighting.
Напомним, титульный поединок за чемпионский пояс в легчайшем весе UFC между действующим чемпионом Алджэмейном Стерлингом и бывшим чемпионом лиги Ти Джеем Диллашоу состоится на турнире UFC 280.
Изначально ожидалось, что бой Стерлинга и Диллашоу пройдёт на турнире UFC 279, однако, как сообщали источники, бой был перенесён из-за разногласий Стерлинга с UFC.
В своём последнем бою в апреле на UFC 273 Стерлинг победил россиянина Петра Яна раздельным решением судей, проведя дебютную защиту титула. Диллашоу не выступал с июля 2021 года, когда на UFC on ESPN 27 одолел по очкам соотечественника Кори Сэндхагена.
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