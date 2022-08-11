Конор Макгрегор намекнул на скорое возвращение в октагон

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, намекнув на скорое возвращение в октагон.



«Величайшее возвращение в истории. Вы будете свидетелями?» — написал в соцсетях Конор Макгрегор, прикрепив несколько видео своих старых боёв.



Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Последний бой ирландец провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как Конор сломал ногу. С тех пор Макгрегор не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.