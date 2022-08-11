Конор Макгрегор намекнул на скорое возвращение в октагон
Поделиться
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, намекнув на скорое возвращение в октагон.
«Величайшее возвращение в истории. Вы будете свидетелями?» — написал в соцсетях Конор Макгрегор, прикрепив несколько видео своих старых боёв.
Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Последний бой ирландец провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как Конор сломал ногу. С тех пор Макгрегор не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.
Комментарии
- 11 августа 2022
-
18:51
-
17:56
-
16:51
-
16:05
-
15:46
-
14:53
-
14:15
-
13:39
-
12:49
-
12:20
-
11:22
-
10:58
-
10:09
-
10:00
-
09:28
-
09:00
-
04:00
-
03:11
-
02:31
-
00:41
-
00:22
-
00:06
- 10 августа 2022
-
22:52
-
22:33
-
22:22
-
21:12
-
20:32
-
20:16
-
19:55
-
18:59
-
18:15
-
17:22
-
16:58
-
16:09
-
15:32
Партнерский контент