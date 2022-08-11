Блахович: не понимаю, почему Прохазка не хочет боя со мной

Полутяжеловес UFC Ян Блахович выразил недовольство тем, что Иржи Прохазка избегает боя с ним.



«Он пару раз произносил моё имя. Он хотел боя со мной, я следующий в очереди, но сейчас он передумал. Я не понимаю, почему Прохазка не хочет боя со мной. Вот и всё. Меня раздражает эта ситуация. Он должен подраться со мной. Это будет отличный поединок. Думаю, вся Европа и весь мир заслужили этот бой. Фанаты хотят этого боя. Я не знаю, почему он не хочет драться со мной.



Всё просто. Я выиграл последний поединок, он выиграл последний поединок. Он защищает титул, я следующий в очереди. Для меня всё просто. Это раздражает. Он провёл отличный бой с Гловером, я уважаю их обоих. Но просто примите уже какое-то решение. Никакой политики, просто подерись со мной», — приводит слова Блаховича MMAFighting.

Новость по теме Магомед Анкалаев дал согласие на бой с Яном Блаховичем