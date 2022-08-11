Блахович: не понимаю, почему Прохазка не хочет боя со мной

Полутяжеловес UFC Ян Блахович выразил недовольство тем, что Иржи Прохазка избегает боя с ним.
«Он пару раз произносил моё имя. Он хотел боя со мной, я следующий в очереди, но сейчас он передумал. Я не понимаю, почему Прохазка не хочет боя со мной. Вот и всё. Меня раздражает эта ситуация. Он должен подраться со мной. Это будет отличный поединок. Думаю, вся Европа и весь мир заслужили этот бой. Фанаты хотят этого боя. Я не знаю, почему он не хочет драться со мной.
Всё просто. Я выиграл последний поединок, он выиграл последний поединок. Он защищает титул, я следующий в очереди. Для меня всё просто. Это раздражает. Он провёл отличный бой с Гловером, я уважаю их обоих. Но просто примите уже какое-то решение. Никакой политики, просто подерись со мной», — приводит слова Блаховича MMAFighting.
- 11 августа 2022
-
21:00
-
19:49
-
18:51
-
17:56
-
16:51
-
16:05
-
15:46
-
14:53
-
14:15
-
13:39
-
12:49
-
12:20
-
11:22
-
10:58
-
10:09
-
10:00
-
09:28
-
09:00
-
04:00
-
03:11
-
02:31
-
00:41
-
00:22
-
00:06
- 10 августа 2022
-
22:52
-
22:33
-
22:22
-
21:12
-
20:32
-
20:16
-
19:55
-
18:59
-
18:15
-
17:22
-
16:58