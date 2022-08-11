Два россиянина снялись с Гран-при PFL из-за проблем с визами

Российским бойцам смешанных единоборств Магомеду Умалатову и Денису Гольцову пришлось сняться с плей-офф PFL, сообщает пресс-служба промоушена. Причиной этого стали проблемы с визой у российских спортсменов.



Умалатов должен был принять участие в полуфинальном поединке Гран-при в полусреднем весе, а Гольцов – в тяжёлой весовой категории.



В последний раз Магомед Умалатов выступал в июле 2022 года. Его бой с иорданцем Джаррахом Аль Силави завершился победой россиянина в первом раунде. На его счету 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах.



Денис Гольцов последний бой провёл в июне 2022 года, победив американца Мориса Грина единогласным решением судей. В его активе 29 побед и семь поражений.

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