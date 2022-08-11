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Камару Усман раскритиковал антидопинговую систему USADA

Камару Усман раскритиковал антидопинговую систему USADA
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман раскритиковал USADA за то, что представители агентства разбудили его в пять утра.

«Уважаемое USADA, есть причины, по которым вы заставляете нас указывать наше местоположение, так что вы всегда знаете, где мы находимся. Нарушать сон в пять часов утра просто глупо. В следующий раз я заставлю вас, ребята, ходить за мной весь день», — написал Камару Усман в своих социальных сетях.

Напомним, Усман в настоящее время готовится к поединку с представителем Великобритании Леоном Эдвардсом. Противостояние состоится 21 августа в США и возглавит турнир UFC 278. Бой будет носить статус титульного. Бойцы уже встречались в декабре 2015 года, и тогда единогласным решением победил нигериец.

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