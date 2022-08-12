Александр Усик назвал самое большое достижение в своей карьере

Украинский боксёр Александр Усик рассказал, что считает самый значимым достижением в свое карьере.

«Олимпийское золото я считаю высшим достижением в своей карьере. Для меня на данный момент нет ничего выше, включая мои пояса в тяжелом весе или те, которые у меня есть в супертяжелом весе. Возможно, если я объединю все титулы в супертяжелом дивизионе и получу все четыре пояса, то задумаюсь над тем, что важнее: золото Олимпиады или четыре пояса», — приводит слова Усика Mirror.

Напомним, Усик стал победителем Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, победив итальянца Клементе Руссо.

20 августа Усику предстоит провести бой-реванш с британцем Энтони Джошуа. Первый поединок завершился победой украинца единогласным решением судей.