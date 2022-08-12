Хабиб обратился к Усману Нурмагомедову по поводу его возможного боя с чемпионом Bellator

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на возможность проведения поединка между своим двоюродным братом, российским бойцом смешанных единоборств Усманом Нурмагомедовым и чемпионом Bellator в лёгком весе бразильцем Патрики Фрейре.
«Посмотрим. История за историей. Братишка, просто делай», — написал Хабиб.
Ранее сам Усман рассказал, что бой с Фрейре находится в разработке и планируется 18 ноября. В последнем поединке, который состоялся на турнире Bellator 283 в ночь на 23 июля, двоюродный брат Хабиба выиграл удушающим приёмом у американского бойца Кристофера Гонсалеса. Это четвёртая победа Усмана в Bellator и 15-я в 15 профессиональных поединках в смешанных единоборствах.
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