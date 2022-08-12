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Дана Уайт считает, что Чимаев может стать наследником Макгрегора

Дана Уайт считает, что Чимаев может стать наследником Макгрегора
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, что, по его мнению, Хамзат Чимаев может достичь уровня Конора Макгрегора в промоушене, и назвал своё любимое противостояние.

«Кто может добиться такой же значимости для UFC, как Конор? Я думаю, что Хамзат Чимаев мог бы. Время покажет. Что касается любимого противостояния, то их было много, но я остановлюсь на Джон Джонс — Даниэль Кормье. Они оба были настолько хороши. Я абсолютно уверен, что в тот момент они смело могли называть себя лучшими бойцами мира», — заявил Уайт в разговоре с подписчиками GQ Spots.

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев провёл 11 поединков в профессиональной карьере и одержал победу в каждом из них. В последнем бою Чимаев одержал победу единогласным решением судей над Гилбертом Бёрнсом.

В ночь на 11 сентября Чимаев проведёт бой с американским бойцом Нейтом Диазом в рамках турнира UFC 279 в Лас-Вегасе.

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