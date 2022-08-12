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Дана Уайт не включил Хабиба в топ-5 бойцов UFC всех времён

Дана Уайт не включил Хабиба в топ-5 бойцов UFC всех времён
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Президент UFC Дана Уайт назвал топ-5 бойцов промоушена за всё время. Он не включил в список экс-чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Трудно сказать, можно ли назвать Хабиба величайшим. Кто знает, чего он мог достичь в своей карьере, но он очень рано закончил. А Джон Джонс, вероятнее всего, в этом году подерётся в тяжёлом весе. Наверное, я бы назвал Джонса величайшим бойцом всех времён. Поверьте, я не раз пытался вернуть Хабиба, но посмотрим, что будет дальше.

Мой личный топ-5? Джон Джонс, Андерсон Силва, Ронда Роузи, Конор Макгрегор, Жорж Сен-Пьер. Но я скажу сразу, что хотел бы включить сюда ещё много парней. Усмана, например», — сказал Уайт в разговоре с GQ Sport.

Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года. В своём последнем поединке он выиграл у Джастина Гэтжи удушающим приёмом.

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