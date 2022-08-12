Александр Емельяненко высказался о возможности выступления в промоушене Хабиба

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, поделившись мыслями о возможности выступления в промоушене Eagle FC, который принадлежит бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
«Хорошая идея выступить в Eagle Fighting Championship. Вернёмся к этому вопросу после 24 сентября», — написал Емельяненко.
Ранее сам Хабиб оценил перспективы боя Александра с Сергеем Харитоновым в рамках Eagle FC, признавшись, что считает такое противостояние интересным.
В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться 24 сентября. В последний раз Александр проводил поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.
Александр Емельяненко объяснил, как нужно питаться:
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