«Никогда об этом не говорил, ведь это неприлично». Соннен высказался о Махачеве

Бывший претендент на титул UFC и аналитик Чейл Соннен признался, что не хотел, чтобы в UFC организовывали поединок между россиянином Исламом Махачевым и представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.
«Я никогда не находил его интересным. Прежде я никогда об этом не говорил. Ведь это неприлично. Я никогда этого не говорил, но теперь делюсь своими чувствами. Так вот я не хотел видеть его бой с Чарльзом Оливейрой.
Победа означала бы, что он станет законным чемпионом. Но чтобы стать претендентом номер один, нужно чего-то добиться. Чтобы ни у кого не было вопросов», — приводит слова Соннена Sportskeeda со ссылкой на его выступление на его же канале в YouTube.
Махачев и Оливейра сразятся в октябре в главном событии турнира UFC 280.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:
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